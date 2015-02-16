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Наземный транспорт

16 февраля, 14:25

Линию скоростного трамвая от "Пражской" начнут строить в конце года

общественный транспорт наземный транспорт проекты Андрей Бочкарев скоростные трамваи строительство и реконструкция

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Линию скоростного трамвая в Бирюлеве Западном начнут строить в конце года. Об этом сообщил журналистам глава департамента строительства Андрей Бочкарев, передает корреспондент M24.ru.

"Скоростной трамвай Бирюлево Западное - Бирюлево Восточное планируем сделать в первую очередь. К концу году готовы будем выйти на строительство. Пока 7-8 месяцев будет идти проектирование", - сказал Бочкарев.

Скоростная трамвайная линия пройдет от метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте появятся 10 остановок - пять в Чертанове и пять - в Бирюлеве.

Потом трамвай поедет вдоль улицы Красного Маяка от пересечения с Чертановской улицей, затем - у южного вестибюля "Пражской" пересечет Кировоградскую улицу и Варшавское шоссе, а после пройдет по улице Подольских Курсантов.

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Линия также пересечет Курское направление МЖД и выйдет в Бирюлево, где протянется до пересечения с Харьковской улицей, затем - вдоль Элеваторной до пересечения с улицей Бирюлевская.

Общая протяженность маршрута составит 8,2 километра, из которых 2,1 - эстакада. Для стоянки и техобслуживания трамваев построят две площадки. Депо планируется построить на территории промзоны.

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Введение нового участка трамвайной линии улучшит транспортное обслуживание района Бирюлево Западное и жилой застройки вдоль Элеваторной улицы. Пассажиры смогут быстрее добираться до метро "Пражская". Планируется, что после реализации проекта время поездки до метро сократится на 10-15 минут.

Ранее проект планировки одобрили на публичных слушаниях в трех районах: в Центральном и Южном Чертанове и Восточном Бирюлеве .

Однако большинство жителей Западного Бирюлева высказались против строительства линии трамвая в своем районе. По этой причине из проекта исключили участок трамвайной линии по Востряковскому и Булатниковскому проездам и Харьковской улице.

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