Плакаты на тему энергосбережения появились на улицах Москвы

На улицах Москвы появились призывающие к экономии ресурсов плакаты

Специальные плакаты на тему энергосбережения появились на пешеходных улицах, а также в общественном транспорте Москвы. В рамках проекта горожане узнают, как экономнее расходовать электричество и воду, сообщает телеканал "Москва 24".

Главная цель проекта, получившего название "Включи эко-режим", - показать, сколько электричества и воды москвичи тратят впустую. Согласно исследованиям департамента энергетического хозяйства, ежедневно каждый горожанин использует почти 170 литров воды. Десять уходит на чистку зубов, еще 40 на бритье. Порядка 50 литров затрачивается на мытье посуды и столько же на стирку.

Благодаря акции, власти рассчитывают снизить эти цифры как минимум на три процента.

Социальную рекламу можно увидеть в городе в течение месяца.