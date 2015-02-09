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09 февраля 2015, 14:26

Кальяны проверят на вредные примеси

общественная палата проверки кальяны

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Первый зампред комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты Султан Хамзаев предложил провести анализ содержимого кальянов, передает корреспондент M24.ru с заседания ОП.

По словам Хамзаева, такая акция в Казахстане выявила в наполнителях для кальянов бактерии и вредные вещества.

Инициативу поддержала директор департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Марина Шевырева. Она отметила, что исследование можно поручить одному из научно-исследовательских институтов.

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Напомним, с 1 июня 2014 года курение (в том числе и кальянов) запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках.

Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Вместо кальянов кафе стали предлагать "фруктовый пар" или смеси, причем состав этих продуктов не установлен. Как отмечал ранее вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, депутаты Госдумы и спецслужбы намерены проверить такие заведения.

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