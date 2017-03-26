Крупнейшая в Сирии плотина частично обрушилась из-за боев под Раккой

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Плотина Табка на реке Ефврат частично обрушилась из-за проходящих боев, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Аль-Маядин. Столкновения идут между коалицией "Демократические силы Сирии" и "Исламским государством" (экстремистская организация, запрещена в РФ).

Причиной обрушения мог стать авианалет или артобстрел. Остановилась работа расположенной на плотине ГЭС, специалисты станции не могут попасть на объект, потому что бои все еще продолжаются.

Расположенный рядом город Табка – последний оплот ИГ на пути к Ракке. При этом штрумовать ГЭС отряды ДСС опасаются – террористы могут подорвать плотину.

Табка обеспечивает работу крупного водохранилища Эль-Асад. Ранее власти Сирии призывали ООН остановить удары коалиции по плотинам на Евфрате, поскольку их обрушение может привести к катастрофическим последствиям для жителей расположенных рядом населенных пунктов.