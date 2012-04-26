Городские школы не будут объединять принудительно

Школы, не сумевшие набрать необходимое число первоклассников, не будут объединять в принудительном порядке, сообщает сайт Информационного центра правительства Москвы.

«Школу могут образовать, если есть необходимость, по договоренности с педагогическими коллективами и управляющими советами, и родителями, и даже с детьми, а многие школы подключают к обсуждению детей, т.е. они могут сделать целый образовательный комплекс», - заявила Наталья Шерри, заместитель руководителя городского Департамента образования.

Она также отметила, что после закрытия электронной записи в первые классы 82 учебных заведения остались неукомплектованными. Чиновники считают, что объединение таких школ будет полезно как педагогам, так и ученикам.

Напомним, что электронная запись в средние учебные заведения Москвы началась еще в конце прошлого года.