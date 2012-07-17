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Общество

17 июля 2012, 11:20

В Подмосковье детские сады устроят в жилых домах

образование детские сады Подмосковье Андрей Финогенов

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные власти нашли способ решить проблему с дефицитом мест в детских садах. Теперь специальные помещения для частных садиков будут выделяться в жилых новостройках, а гулять малыши смогут в ближайших скверах.

Как рассчитывают власти, благодаря таким садам повысится привлекательность квартир в новостройках и появятся дополнительные рабочие места.

До конца года строительство таких домов будет начато как минимум в шести муниципальных образованиях региона, рассказал «Известиям» пресс-секретарь Министерства образования Московской области Андрей Финогенов. По его словам, проект под названием «Билдинг-сад» планируется реализовать в Павлово-Посадском районе, в Балашихе, Долгопрудном, Железнодорожном, Электростали и Мытищах.

Как отметил Финогенов, устраивающийся в такое учреждение ребенок не теряет очереди в муниципальный сад.

Сейчас решается, будут ли родители оплачивать обучение и питание дошкольников полностью или же местный бюджет компенсирует им 20% суммы.

Между тем некоторые эксперты выразили опасение, что подобный проект будет невыгоден для инвесторов, а детям в таких садиках будет менее комфортно из-за нехватки места для игр и прогулок.

Напомним, ранее стало известно о другой идее подмосковных властей по уменьшению очередей в детские сады. За каждого ребенка, посещающего частный детский сад, жителям региона будет компенсироваться из бюджета области по 20 тысяч рублей, что позволит уравнять стоимость пребывания ребенка в частном и государственном дошкольном учреждении.

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