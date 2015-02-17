Минобрнауки предложили ввести в школах основы кибербезопасности

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Российская ассоциация электронных коммуникаций предложила ввести в школах уроки кибербезопасности, рассказал M24.ru сопредседатель комиссии по киберпреступности РАЭК, глава Group-IB Илья Сачков.

По мнению ассоциации, часы для нового предмета необходимо выделить из ОБЖ, а не информатики. Как отметил Сачков, "угроза ядерной войны, о которой говорят на ОБЖ, менее вероятна, чем преступления в сфере компьютерных технологий". при этом информатики

Учить школьников правилам ведения страниц в соцсетях будут с 5 по 11 класс. Первое время преподавать будут учителя информатики, затем на созданных под этот предмет кафедрах будут готовить специалистов.

Компания Group-IB, которая занимается киберугрозами, готова будет предоставить материалы и специалистов для обучения детей. По мнению ее директора, число преступлений в сфере высоких технологий год от года растет, и причиной тому – безграмотность граждан.

"Если мы с детства будем учить детей правилам безопасной работы с компьютером, количество пострадавших от хакеров будет снижаться", – подытожил Сачков.

В то же время инициатива выполняет еще две цели: ознакомить школьников с ответственностью за нарушения и подготовить новых специалистов, которые будут интересоваться кибербезопасностью со школьной скамьи.

Ранее сообщалось, что "Лаборатория Касперского" выявила на жестких дисках ряда производителей шпионское программное обеспечение. Программы были "глубоко запрятаны", что до некоторого момента оставались невидимыми для антивирусов.

Так, одна из программ для слежки была "вшита" в программные коды запуска жесткого диска. Она позволила получить несанкционированный доступ к данным пользователей "зараженных" модулей.