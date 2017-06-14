МГУ занял 30-е место в репутационном рейтинге THE

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Московский государственный университет имени Ломоносова занял 30-е место в репутационном рейтинге лучших университетов мира, составленном агентством Times Higher Education (ТНЕ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу вуза.

МГУ стал единственным российским высшим учебным заведением, вошедшим в сотню лучших. На 30-м месте университет оказывается второй год подряд. В 2017 году МГУ обошел университет Эдинбурга (University of Edinburgh), университет Вашингтона (University of Washington) и Мюнхенский университет (LMU Munich).

В репутационный рейтинг THE входят 100 вузов мира с лучшим имиджем. Этот параметр оценивают с помощью опросов, в которых участвуют наиболее авторитетные ученые из разных научных областей. В опросе для рейтинга 2017 года приняли участие более 10,5 тысячи ученых из 137 стран мира.

Оценивалась учебная деятельность и научно-исследовательская работа вузов. Место в рейтинге зависело от того, сколько ученых называли какой-либо вуз лучшим в известной им области.