Родители обсудят оплату услуг детсадов на онлайн-совещании в среду

Фото: M24.ru

14 января состоится общегородское онлайн-совещание московских родителей, сообщает пресс-служба департамента образования. Темой разговора станет родительская плата за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях.

Принять участие в голосовании может каждый московский родитель. Для этого нужно всего лишь пройти по ссылке. Присылать свои вопросы в режиме онлайн, а также темы для обсуждения надо будет на электронную почту mjasnikowana@yandex.ru.

Проведет родительское собрание председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.

Отметим, что это уже шестое онлайн-совещание для родителей. Первое собрание прошло 5 ноября 2014 года. Тогда и было решено, что повестка следующих онлайн-встреч будет формироваться на основе вопросов, поступающих от родителей, и что совещания будут проводиться по средам, один раз в две недели.

Реализация программы "Столичное образование"

Напомним, в Москве реализуется проект "Школа новых технологий". Он направлен на выявление и стимулирование передовых школ, которые применяют информационно-компьютерные технологии. На первом этапе проекта город выделял до трех миллионов рублей на каждое учебное заведение для закупки оборудования, программ и перевод классных журналов и дневников в сеть.

В столичных школах введены электронные дневники, таким образом, родители могут следить за оценками своих детей в режиме онлайн. Помимо этого, во многих школах действует система электронного прохода: родители получают SMS, когда их дети оказываются за турникетами.

Кроме того, в столичных школах установлены 160 тысяч компьютеров. С 2014 года в 75 учебных заведениях проходит и эксперимент по внедрению электронных учебников. Подобное нововведение не только избавит школьников от необходимости набивать свой ранец книгами под завязку, но и даст возможность получать знания в любом формате.

О посещаемости и правильном питании школьников власти тоже не забывают. С помощью мобильного приложения "Госуслуги Москвы" родители смогут узнать, как часто дети опаздывают в школу и насколько регулярно они там питаются.