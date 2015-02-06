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Москва 24

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Общество

06 февраля 2015, 17:03

За сдачу норм ГТО абитуриенты вузов получат дополнительные баллы

образование абитуриенты гто поступления

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Абитуриенты с 2016 года могут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз за сдачу норм ГТО. В частности, за прохождения тестов на ловкость, сообщил председатель комиссии Московской городской думы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Кроме того, по словам Щитова, студенты и учащиеся профессиональных училищ могли бы получать прибавку к стипендии за сдачу нормативов ГТО, пишет Агентство "Москва".

"Чем больше будет мотивирующих факторов, тем будет больше заинтересованной молодежи. Я не вижу ничего плохого, если мотивировать человека денежным вознаграждением, мы стимулируем человека заниматься спортом", - сказал он.

Щитов также отметил, что сдача норм ГТО будет добровольной, принуждать сдавать нормативы горожан не будут, а те, кто не уложился в показатели с первого раза, смогут повторно пересдать те или иные нормативы. На сегодняшний день более 3 миллионов москвичей систематически занимаются спортом и уже 50% из них сдали нормы ГТО.

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Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году Министерство спорта России запустит сайт с результатами сдачи нормативов "Готов к труду и обороне". В министерстве физической культуры, спорта и туризма Подмосковья пояснили, что россияне смогут зарегистрироваться там, как в социальной сети, и следить за динамикой своих результатов. При этом чужие показатели смотреть будет нельзя. Данные по статистике о физической подготовке населения будут доступны только чиновникам.

Эксперимент по внедрению ГТО начался в этом учебном году в 12 регионах, среди которых Московская область. Граждане, сдавшие нормативы ГТО, смогут зарегистрироваться на специальном интернет-портале, чтобы увидеть свои результаты или проследить динамику показателей, если сдавали зачет несколько раз.

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