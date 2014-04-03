Вузы сами решат, учитывать ли нормы ГТО при поступлении

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Вузы будут самостоятельно решать, учитывать ли физические достижения абитуриентов, в том числе нормы ГТО при поступлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. По словам чиновника, вузам предоставлены максимальные возможности по отбору именно тех абитуриентов, в которых они заинтересованы.

"Мы будем учитывать разные виды внеучебных достижений школьника, в том числе и достижения в спорте. Это не обязательно сдача на золотой значок ГТО, это, возможно, победа в каких-то соревнованиях, наличие спортивных разрядов и так далее", - сказал Ливанов.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о старте проекта по возрождению системы ГТО - "Готов к труду и обороне" - с 1 сентября этого года, а Дмитрий Ливанов сказал, что в сентябре регионы получат методические рекомендации о том, как использовать нормативы ГТО в школах. Тестирование системы пройдет в апреле-мае этого года в восьми регионах страны в рамках школьных уроков по физкультуре.

Программа физкультурной подготовки существовала с 1931 по 1991 охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. ГТО была создана для "повышения уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа".

Нормативы включали различные виды соревнований, начиная от стандартных бега, плавания и прыжков в длину, заканчивая метанием гранаты, туристским походом и стрельбой из боевого оружия.