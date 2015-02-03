Новые детсады откроются в феврале в Ивантеевке, Бронницах и Химках

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В феврале в Подмосковье откроются новые детские сады. Они появятся в Ивантеевке, Бронницах и Химках, сообщается на официальном портале правительства региона со ссылкой на пресс-службу областного вице-премьера Ольги Забраловой.

Всего в новых детсадах будет 460 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям области отметил, что в прошлом году в регионе были построены 111 новых детских садов.

Напомним, в 2015 году в Московской области построят почти 180 детских садов, что позволит полностью ликвидировать очередь в дошкольные учреждения.

"Одной из приоритетных задач, которую ставит перед собой правительство Московской области на 2015 год, является полная ликвидация очередности в детские сады. В 2015 году планируется построить 178 новых дошкольных учреждений и создать более 33,6 тысячи мест, что позволит полностью ликвидировать очередность к концу текущего года", - заявила Ольга Забралова.

Всего в прошлом году было создано более 26 тысяч мест в садах, очередь сократилась на 15,6 тысяч детей.