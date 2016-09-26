Гиперзвуковое оружие появится в России через несколько лет

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов рассказал в интервью "Коммерсантъ" о том, что в начале следующего десятилетия в России появится гиперзвуковое оружие.

По словам Обносова, в настоящее время есть несколько проектов с Фондом перспективных исследований. "У нас уже есть интересные результаты по этому направлению", — отметил он.

Спикер напомнил, что в США в начале века появилась "Стратегия молниеносного удара", которая предусматривает достижение любой точки земного шара в течение 60 минут, для чего был построен аппарат Х-51 Waverider, который мог на протяжении 4 минут удерживать скорость в 5,1 Маха – около 6 тысяч километров в час.

В 1980-е в СССР разрабатывали сверхзвуковую крылатую ракету X-90, или ГЭЛА (гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат). Скорость ракеты должна была составить от 2 до 4,5 Маха. В настоящее время работы по Х-90 cвернуты.