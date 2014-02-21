Форма поиска по сайту

21 февраля 2014, 14:32

Безопасность

На юго-востоке Москвы возложили венки к памятнику погибшим воинам ВОВ

В ЮВАО возложили венки и цветы к памятнику погибшим воинам

На юго-востоке Москвы в преддверии 23 февраля возложили венки и цветы к памятнику погибшим воинам в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал "Москва 24".

Церемония началась в 10.00 на Нижегородской улице. В ней приняли участие ветераны, школьники и работники муниципалитета.

"Праздник стал завершением той работы, которую проводили ветеранские организации и школы. Постоянно идет работа по военно-патриотическому воспитанию, проводятся уроки мужества", - рассказала глава муниципального округа Южнопортовый Зоя Зотова.

По ее словам, праздники в День защитника Отечества и День Победы всегда собирают многочисленную аудиторию.

