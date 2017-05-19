Эталонные "ударные" подразделения ВДВ появились в России

Фото: m24.ru/Виталий Кузьмин

"Ударные" подразделения появились в ВДВ России, передает ТАСС со ссылкой на командующего войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В них вошли лучшие солдаты из личного состава – эталонные отряды укомплектовали по последнему слову военной техники.

К статусу "ударных" причислили одну полковую и одну батальонную тактические группы в Псковской области, а также несколько батальонных и ротных тактических групп с разведывательными подразделениями.

В июле на полигоне Струги Красные в Псковской области пройдут тактические учения с десантированием военной техники.