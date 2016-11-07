Тайны красоты раскроют на ArtPlay

Говорят, мы скоро перестанем узнавать друг друга

Дата: 10 ноября, 20:00

Место: пространство "Волки", ArtPlay (Нижняя Сыромятническая улица, 10, стр. 9)

Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: исследователь популярной культуры и социолог Константин Филоненко расскажет о том, как менялись представления о красоте на протяжении истории. Он утверждает, что в ближайшем будущем человек может перестать различать других людей про внешности.

Что еще: после лекции Константин жаждет пообщаться с аудиторией. Готовьте каверзные вопросы!

Цена: бесплатно.