Тайны красоты раскроют на ArtPlay

Говорят, мы скоро перестанем узнавать друг друга
Дата: 10 ноября, 20:00
Место: пространство "Волки", ArtPlay (Нижняя Сыромятническая улица, 10, стр. 9)
Фото: wikimedia.org
Ради чего идти: исследователь популярной культуры и социолог Константин Филоненко расскажет о том, как менялись представления о красоте на протяжении истории. Он утверждает, что в ближайшем будущем человек может перестать различать других людей про внешности.
Что еще: после лекции Константин жаждет пообщаться с аудиторией. Готовьте каверзные вопросы!
Цена: бесплатно.