Малый театр отреставрируют к октябрю 2016 года

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Малый театр отреставрируют, сохранив при этом исторический облик памятника архитектуры XIX века. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы должны быть выполнены не позднее 15 сентября следующего года. Реставрация в Малом театре потребуют порядка 900 миллионов рублей.

Здание театра расположено в центре Москвы и входит в архитектурный ансамбль Театральной площади. Подрядчику предстоит выполнить работы по монтажу сценического оборудования, строительно-монтажные работы, подготовительные работы по реставрации живописи зрительного зала и реставрация предметов декоративно-прикладного искусства.

Реконструкция столичных театров

Напомним, в центре Москвы планируют обновить 47 объектов культурного наследия. Ремонт в 10 объектах сделают за счет городского бюджета, в 37 – за счет средств собственников и пользователей зданий.

В 2014 году в Москве за счет средств частных инвесторов и федерального бюджета было отреставрировано более 50 памятников истории и культуры.

31 памятник был отреставрирован за счет средств частных инвесторов, 20 – федерального бюджета, три – по программе "Рубль за квадратный метр".

Работы проведены на таких известных объектах, как комплекс зданий музыкальной школы имени Гнесиных на Знаменке, Дом Гагарина на Страстном бульваре, особняк Свешниковой на Большой Полянке, Оперный дом в Царицыне, Дом Куракиных на Новой Басманной улице, церковь Святого Климента на Пятницкой улице, Зеленый театр на ВДНХ и другие.

Всего в прошлом году в городе провели реставрацию 256 памятников. В 2015 году планируется отреставрировать 336 памятников истории и культуры. Объемы инвестиций в реставрацию превысят 30 миллиардов рублей. Несмотря на все негативные прогнозы, нет ни одного частного инвестора, который бы отказался от участия. 187 объектов находятся на стадии проведения проектно-изыскательных работ не только на 2015, но и на 2016 год.

Объекты культурного наследия, которые находятся на реставрации, могут оборудовать камерами видеонаблюдения. Министерство культуры обдумает их установку в связи с пожаром в Новодевичьем монастыре.