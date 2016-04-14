Палаты Мошкова на Покровке стали объектом культурного наследия

Палаты Мошкова. Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Палаты Мошкова, построенные в XVIII веке, включили в реестр объектов культурного наследия Москвы, об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия. Здание расположено по адресу: улица Покровка, дом 31, строение 3.

"Палаты Мошкова представляют ценность как образец жилой застройки XVIII века со сводчатыми помещениями. Кроме того, это ценный элемент бывшей городской усадьбы, формировавшейся на протяжении почти двухсот лет", – отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Палаты Мошкова – одна из самых крупных усадеб улицы Покровки. Первоначально дом был выстроен двухэтажным в 1752 году про проекту Дмитрия Ухтомского – главного архитектора Москвы в период правления императрицы Елизаветы Петровны для дворянина Мошкова. В самом конце XVIII века здание было надстроено третьим этажом, а позднее, на рубеже XIX-XX столетий, реконструировано по проекту архитектора Попова, жившего в этом доме.

В настоящее время палаты в основном сохранили внутреннюю планировку, а также своды середины XVIII века, каменную ограду с лестницей и два крыльца на главном и дворовом фасадах начала XX века.