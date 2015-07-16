Форма поиска по сайту

16 июля 2015, 13:58

Группа "Би-2" записывает новый альбом

Фото: предоставлено пресс-службой

Группа "Би-2" приступила к работе над своим новым студийным альбомом. Первая песня уже записана, сейчас ведется работа над второй композицией – музыканты планируют закончить ее через неделю, сообщает пресс-служба музыкального коллектива.

Ожидается, что записывать новый альбом "Би-2" будут в течение года, однако за это время коллектив обещает выход нескольких новых релизов. Название альбома пока не сообщается.

К работе над пластинкой присоединится звукорежиссер Robert Carranza – обладатель четырех премий "Грэмми". Он работал с такими исполнителями, как Marylin Manson и Bob Dylan.

"Би-2" – одна из успешных российских рок-групп. Основателями группы являются Шура Би-2 и Лева Би-2. Группа была основана в белорусском городе Бобруйске в 1988 году, но активную деятельность возобновила только после переезда в 1999 году в Россию.
