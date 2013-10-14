Сэр Пол Маккартни выпустил 16-й по счету альбом New

В продажу поступил новый альбом Пола Маккартни под названием "New"

Сегодня, 14 октября, вышел новый альбом экс-участника The Beatles Пола Маккартни под названием New. Пока пластинка доступна лишь жителям Британии, но уже завтра начнутся продажи и в США. Это 16-я по счету студийная работа в сольной карьере музыканта и первый альбом за последние шесть лет.

По словам 71-летнего музыканта, композиции навеяны значимыми для него событиями, например, женитьбой на американке Нэнси Шевелл, а также воспоминаниями ранней молодости.

Стоит отметить, что над альбомом работали четыре продюсера: Марк Ронсон, Пол Эпворт, сын звукорежиссера The Beatles Этан Джонс и сын продюсера The Beatles Джайлз Мартин. Всего в альбом вошло 12 песен.

Несмотря на солидный для музыканта возраст, у Пола Маккартни до сих пор плотный график. Так, 10 октября он устроил импровизированный концерт на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. За 15 минут он исполнил четыре песни с нового альбома. А за день до этого он выступил в нью-йоркской Школе искусств Фрэнка Синатры и сыграл 13 песен из нового альбома и из старых композиций.