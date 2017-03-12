Овечкин рассмешил партнеров по команде, упав за бортик при смене игроков

Фото: ТАСС/Scott Taetsch

Форвард и капитан хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин упал за бортик во время смены игроков, чем насмешил партнеров по команде и комментаторов. Инцидент произошел во время матча с "Лос-Анджелес Кингс".

В ролике видно, что спортсмен собирался перепрыгнуть через бортик во время смены, но маневр оказался неудачным. Сам Овечкин также посмеялся над падением.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" в этом матче повторил собственный антирекорд: он не забивал девять игр подряд. Команда Овечкина проиграла "Лос-Анджелес Кингс" со счетом 2:4.

Таким же неудачным для хоккеиста был сезон 2008 –2009 годов.