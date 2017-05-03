Рок-группа Eagles подала в суд на Hotel California

Фото: AP/Ivan Sekretarev

Американская рок-группа Eagles, которой принадлежит всемирно известный хит "Отель Калифорния" (Hotel California), подала в суд на мексиканскую гостиницу с тем же названием.Об этом сообщает Washington Times.

Мексиканский Hotel California представляет собой небольшое заведение на 11 номеров в мексиканском городе Баха-Калифорния-Сур. Музыканты утверждают, что гостиница необоснованно выдает себя за тот самый отель, о котором говорилось в хите группы с одноименного альбома 1976 года.

На самом деле мексиканская гостиница, открывшаяся в 1950 году, изначально действительно называлась California. Позже она сменила много названий. Но в 2001 году новые хозяева гостиницы – канадская супружеская пара Джон и Дебби Стюарт – вернули отелю прежнее имя. Они, по мнению Eagles, используют название Hotel California в маркетинговых целях. Кроме того, менеджеры дают понять постояльцам, что отель непосредственно связан с историей легендарного коллектива.

Ранее музыканты Eagles объяснили, что их песня была написана не о конкретной гостинице, а об Америке в целом.

Иск был подан в понедельник в окружной суд американского штата Калифорния по центральному округу. Группа требует пресечь нарушение ее авторских прав и возместить убытки.