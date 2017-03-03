Голограмма умершего музыканта Ронни Джеймса Дио отправится на гастроли

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Рок-звезда Ронни Джеймс Дио, умерший в 2010 году, отправится в мировой гастрольный тур. Музыканты из Dio Disciples собрались сделать голографическое изображение своего фронтмена полноправным участником концертов, сообщает The Guardian.

Бывший участник рок-групп Black Sabbath, Rainbow, Dio и Heaven & Hell Ронни Джеймс Дио скончался от рака в 2010 году. Голограмма была создана компанией Eyellusion, при поддержке вдовы и менеджера музыканта Венди Дио. Изображение Ронни Джеймса Дио впервые "выступило" на фестивале Wacken Open Air в Германии и на вручении музыкальных наград Pollstar Live! в Лос-Анджелесе в 2016 году. Теперь его смогут услышать поклонники по всему миру.

Глава Eyellusion Джефф Пеццути рассказал в своем интервью порталу axs.com, что специально для тура будет создана новая голограмма. Когда музыканты Dio Disciples отправятся на гастроли пока неизвестно, однако Пеццути выразил надежду, что тур стартует "в ближайшие месяцы". Вместе с голографическим изображением Ронни Джеймса Дио в концертах примут участие вокалист Тим "Риппер" Оуенс и гитарист Крейг Голди.