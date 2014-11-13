Форма поиска по сайту

13 ноября 2014, 21:55

В нескольких районах Москвы ощущается запах гари

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Читатели M24.ru сообщают о запахе гари в Москве.

Как рассказала M24.ru читательница Мария, в районе метро "Рижская" "нечем дышать и все в дымке". Кроме того, неприятный запах ощущается в районе метро "Белорусская".

По словам читателя Дмитрия, едкий запах гари чувствуется в Новогирееве. Неприятный запах ощущается и в районе метро "Семеновская", а также в подмосковных Химках.

Чуть позже в столичном управлении МЧС России сообщили, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в Москве не превышает норму.

"Запах присутствует, мы работаем над этим. Мосэкомониторинг передает нашим специалистам, что ПДК в пределах нормы", - рассказали в пресс-службе ведомства Агентству "Москва".

По данным МЧС, жизни и здоровью москвичей ничего не угрожает, происхождение запаха выясняется.

