Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В 30 центрах госуслуг документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом" в одном окне. Этим сервисом уже воспользовались более пяти тысяч горожан, сообщает пресс-служба центра "Мои документы".

С 17 марта такой услугой можно будет воспользоваться еще в одном центре – в ТиНАО. Специалисты центра госуслуг Московский помогут молодым мамам и папам оформить важные документы на малыша за один визит.

А этот пакет входят свидетельство о рождении, полис медицинского страхования, СНИЛС, при необходимости загранпаспорт на 5 лет, материнский капитал на второго и последующих детей.

Эти документы можно получить без привязки к месту прописки в Москве. А вот зарегистрировать новорожденного по месту жительства и получить свидетельство об установлении отцовства можно только в центре госуслуг своего района.

"Москва в цифрах": Все госуслуги в одном месте

30 центров госуслуг, в которых документы на новорожденного можно оформить "одним пакетом":

САО: Аэропорт, Западное Дегунино, Беговой.

СЗАО: Куркино, Покровское-Стрешнево, Строгино.

СВАО: Ростокино, Ярославский, Южное Медведково.

ВАО: Восточное Измайлово, Восточный, Соколиная гора.

ЮВАО: Печатники, Текстильщики, Нижегородский и Лефортово.

ЮЗАО: Черемушки, Гагаринский, Зюзино.

ЗАО: Солнцево, Фили-Давыдково, Крылатское.

ЮАО: Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное.

ЗелАО: Старое Крюково, Матушкино.

ЦАО: Басманный, Мещанский, Красносельский.

ТиНАО: Московский.

Напомним, во всех центрах госуслуг Москвы можно оформить одним пакетом документы при смене фамилии и при вступлении в наследство. В 95 центрах можно записаться заранее на удобное время и оформить биометрический загранпаспорт.

На сегодняшний день в Москве работает 121 центр госуслуг. Центры открыты ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00. По итогам недавнего международного исследования московские центры "Мои Документы" вошли в тройку мировых лидеров по доступности, управлению очередями, комфортности и возглавили рейтинг по обратной связи с гражданами.