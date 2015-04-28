На рабочего в центре Москвы упал стеклопакет, пострадавший госпитализирован

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

На рабочего в центре столицы упал стеклопакет, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города.

Инцидент произошел при проведении работ по остеклению в доме №18а на Тверской улице. Стеклопакет упал на рабочего со второго этажа.

В результате мужчину пришлось госпитализировать, в данный момент он находится в институте имени Склифосовского.

Отметим, в декабре прошлого года рабочий погиб после падения с высоты в центре столицы.

Мужчина упал с высоты около 10 метров в реконструируемом здании генштаба министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. От полученных травм он скончался на месте.