На севере Москвы на стройке погиб рабочий

На стройке на севере Москвы упавший строительный бур насмерть придавил рабочего.

"На стройплощадке по адресу ул. Ляпидевского д. 1 произошло падение строительного бура, который придавил рабочего", - передает Интерфакс слова сотрудника пресс-службы столичного управления МЧС.

Рухнувшая конструкция придавила строителя, который от полученных травм скончался, сообщил источник.

"Правоохранительные органы проведут проверку по факту случившегося", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на строителя упала бетонная плита.