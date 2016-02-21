Форма поиска по сайту

21 февраля 2016, 10:13

Женщине оторвало голову лифтом в подмосковном ресторане

В подмосковном Королеве женщине оторвало голову служебным лифтом

В подмосковном Королеве сотруднице ресторана оторвало голову служебным лифтом, передает телеканал "Москва 24".

По предварительной версии, подъемный механизм, который используется для быстрой транспортировки посуды, белья и мусора, застрял во время движения наверх.

Чтобы разобраться с поломкой, женщина заглянула внутрь. В этот момент кабина резко начала двигаться, а сотрудница не успела убрать голову, в результате чего погибла.

Ресторан, в котором произошел инцидент, пользуется у гостей популярностью. Многие выбирают это место для проведения свадьб и банкетов.

