Подросток погиб, задев воздушным змеем линию электропередачи

Фото: ИТАР-ТАСС
В Московской области подросток погиб от поражения током. Его тело обнаружили 14 ноября около 18:00 в деревне Щербинино Ступинского района.
По предварительным данным, 16-летний юноша запускал воздушного змея, которого привязал к руке металлическим проводом. Во время игры змей зацепился за провода линии электропередачи, и подростка ударило током.
Следственные органы Подмосковья проводит проверку по данному факту, сообщается на сайте СК РФ. После того, как будут выяснены все обстоятельства происшествия, следователи примут соответствующее процессуальное решение.
