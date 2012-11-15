Форма поиска по сайту

15 ноября 2012, 11:01

Происшествия

Подросток погиб, задев воздушным змеем линию электропередачи

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области подросток погиб от поражения током. Его тело обнаружили 14 ноября около 18:00 в деревне Щербинино Ступинского района.

По предварительным данным, 16-летний юноша запускал воздушного змея, которого привязал к руке металлическим проводом. Во время игры змей зацепился за провода линии электропередачи, и подростка ударило током.

Следственные органы Подмосковья проводит проверку по данному факту, сообщается на сайте СК РФ. После того, как будут выяснены все обстоятельства происшествия, следователи примут соответствующее процессуальное решение.

несчастные случаи подростки электричество ЛЭП чп мо

