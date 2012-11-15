Подросток погиб, задев воздушным змеем линию электропередачи

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области подросток погиб от поражения током. Его тело обнаружили 14 ноября около 18:00 в деревне Щербинино Ступинского района.

По предварительным данным, 16-летний юноша запускал воздушного змея, которого привязал к руке металлическим проводом. Во время игры змей зацепился за провода линии электропередачи, и подростка ударило током.

Следственные органы Подмосковья проводит проверку по данному факту, сообщается на сайте СК РФ. После того, как будут выяснены все обстоятельства происшествия, следователи примут соответствующее процессуальное решение.