14 декабря 2015, 14:26

Происшествия

Мужчина выжил после падения с пятого этажа на юго-востоке Москвы

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мужчина выпал из окна квартиры на юго-востоке Москвы. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Шоссейная. Пострадавший упал на козырек подъезда и сломал ногу. По словам очевидцев, мужчина забыл ключи и пытался залезть в окно своей квартиры с соседского балкона.

Накануне на козырьке подъезда одного из домов на улице Кадырова, 8/3 нашли тело человека. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты.

В Цирке на Цветном бульваре с высоты упала гимнастка

Ранее на востоке Москвы 15-летний подросток совершил самоубийство, спрыгнув с балкона многоэтажного дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

По версии следствия, трагедия могла произойти в период с 19 часов 29 ноября до 10 часов 30 ноября. Находясь на общем подъездном балконе, расположенного на неустановленном этаже одного из домов по улице Каскадная, подросток совершил самоубийство, прыгнув вниз.

