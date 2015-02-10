На юге столицы женщина погибла от удара током

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На юге Москвы полицейские обнаружили труп женщины, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел накануне вечером в доме номер 48 на Нагатинской набережной. Как добавляет ТАСС, молодая женщина находилась в ванной, когда в воду упал мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству.

В результате она скончалась на месте от удара током. По данному факту следственные органы начали проверку.

Отметим, в конце января ударило током пассажирку столичного троллейбуса. По словам потерпевшей, она вошла в салон и "прилипла" ногами к полу, после чего ее начало трясти. При этом за поручни она не держалась.