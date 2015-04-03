Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля 2015, 16:13

Происшествия

В Некрасовке мужчина поджег себя и выбросился с 23 этажа

Фото: ТАСС/Илья Щербаков

Неизвестный мужчина покончил с собой, выбросившись с балкона 23-го этажа одного из жилых домов на юго-востоке Москвы. Предварительно гражданин облил себя горючей жидкостью и поджег, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел в пятницу днем на проспекте Защитников Москвы в районе Некрасовка. Тело мужчины, скончавшегося от полученных травм на месте, было обнаружено около дома № 7.

На днях ученица восьмого класса выбросилась из окна 15-го этажа дома на востоке столицы. Инцидент произошел на Детской улице, в доме №19. Девушка выпрыгнула с пожарной лестницы, предсмертной записки она не оставила.

Добавим, что 30 марта в подмосковном поселке Томилино под окнами жилой высотки было обнаружено тело пятнадцатилетней девочки. По основной версии, школьница упала с балкона своей квартиры с высоты 13 этажа.

несчастные случаи поджог самоубийство падение из окна чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика