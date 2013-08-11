Таксист-нелегал и байкер попали в ДТП на Фрунзенской набережной

Таксист-нелегал и мотоциклист попали в ДТП на Фрунзенской набережной

На Фрунзенской набережной произошло ДТП с участием мотоциклиста. По предварительным данным, виновником аварии стал нелегальный таксист, который развернулся через двойную сплошную линию. Байкер получил тяжелые травмы. На место ДТП приехали его друзья, чтобы разобраться с таксистом.

Авария произошла напротив дома №12 на Фрунзенской набережной. Мотоцикл двигался в сторону Воробьевых гор. Автомобиль, следующий перед ним, резко развернулся в противоположном направлении. Байкеру не удалось избежать столкновения. В аварию также чуть было не попала машина, следующая следом.

"Этот взял с двух сплошных. И все. Мотоциклист не видел Daewoo. Даже я не видел. Он резко. Я успел затормозить, он не успел", - рассказал водитель Mercedes.

Мотоциклист – 31-летний Александр – получил тяжелые травмы.

"Ему долго в скорой оказывали помощь. Нога у него сломана. По голове пока непонятно. Череп, видимо, пострадал…доставили в больницу", - рассказал знакомый мотоциклиста.

В Daewoo, где находились три человека, пострадавших нет. Пассажиры скрылись с места происшествия. Водитель убежать не успел. Между ним и знакомыми байкера чуть было не произошла драка.

Стоит отметить, что у нелегального таксиста были только узбекские права.