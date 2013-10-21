Нелегальных мигрантов будут искать в московских квартирах

Участковые проверят квартиры Москвы на наличие нелегальных мигрантов

Московские квартиры проверят на проживание в них нелегальных мигрантов. Масштабные рейды продлятся до конца года - всеобщая проверка получила название "Участковый в каждую квартиру".

Такие меры позволят получить достоверную информацию о количестве мигрантов, которые приехали в Москву на заработки, уверен начальник столичного ГУВД Анатолий Якунин.

Проверка жилищ поможет выявить "резиновые квартиры" и незаконно арендуемое жилье. По предварительным оценкам более полумиллиона квартир в Москве сдаются с нарушениями.

Каждую пятницу сотрудники правоохранительных органов будут проводить операцию "Сигнал" - патрулировать районы, где собираются иностранцы.

Напомним, что в Москве по сравнению с прошлым годом увеличилось число преступлений, совершенных приезжими. За 9 месяцев этого года за организацию нелегальной миграции возбудили 660 уголовных дел, тогда как в прошлом году - 18.

За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли свыше 45 тысяч человек, 4 тысяч граждан были выдворены за пределы России.

По данным ФМС, за семь месяцев этого года в Россию въехало 11,6 миллиона иностранцев, треть из них - в Москву.