Нелегальных мигрантов будут искать в московских квартирах

Московские квартиры проверят на проживание в них нелегальных мигрантов. Масштабные рейды продлятся до конца года - всеобщая проверка получила название "Участковый в каждую квартиру".
Такие меры позволят получить достоверную информацию о количестве мигрантов, которые приехали в Москву на заработки, уверен начальник столичного ГУВД Анатолий Якунин.
Проверка жилищ поможет выявить "резиновые квартиры" и незаконно арендуемое жилье. По предварительным оценкам более полумиллиона квартир в Москве сдаются с нарушениями.
Каждую пятницу сотрудники правоохранительных органов будут проводить операцию "Сигнал" - патрулировать районы, где собираются иностранцы.
Напомним, что в Москве по сравнению с прошлым годом увеличилось число преступлений, совершенных приезжими. За 9 месяцев этого года за организацию нелегальной миграции возбудили 660 уголовных дел, тогда как в прошлом году - 18.
За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли свыше 45 тысяч человек, 4 тысяч граждан были выдворены за пределы России.
По данным ФМС, за семь месяцев этого года в Россию въехало 11,6 миллиона иностранцев, треть из них - в Москву.