28 сентября 2016, 22:50

Экономика

Страны ОПЕК договорились об ограничении добычи нефти

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Страны-члены ОПЕК сумели договориться об ограничении добычи нефти на уровне 32,5 миллиона баррелей в день. Это произошло на неформальной встрече в Алжире, сообщает РИА "Новости".

Теперь ОПЕК планирует обратиться к другим странам с призывом присоединиться к соглашению.

Вместе с тем, на эту новость уже отреагировали мировые цены на "черное золота", которые ускорили рост. Стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 5 процентов.

В августе ОПЕК сократила добычу нефти по сравнению с июлем на 23 тысячи баррелей в день – до 33,24 миллиона баррелей в день.

нефть добыча Алжир ОПЕК

