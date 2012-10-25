Форма поиска по сайту

25 октября 2012, 15:48

Экономика

В России не осталось крупных месторождений нефти - Роснедра

Фото: ИТАР-ТАСС

После реализации трех последних крупных нефтяных месторождений в России закончатся резервы нераспределенных скоплений "черного золота".

Как сообщает РИА Новости, в конце 2012 года пройдут аукционы по Имилорскому, имени Шпильмана и Лодочному месторождениям. Они оцениваются примерно в 24, 14 и 4,3 миллиарда рублей соответственно.

По словам заместителя руководителя "Роснедр" Игоря Плесовских, при текущих объемах геологоразведочных работ невозможно открыть средние и крупные скопления нефти.
Также он добавил, что последние месторождения – это остатки резерва Советского Союза, и в настоящее время нет таких скоплений, на базе которых можно строить градообразующие предприятия и создавать нефтяные районы.

