В России не осталось крупных месторождений нефти - Роснедра

Фото: ИТАР-ТАСС

После реализации трех последних крупных нефтяных месторождений в России закончатся резервы нераспределенных скоплений "черного золота".

Как сообщает РИА Новости, в конце 2012 года пройдут аукционы по Имилорскому, имени Шпильмана и Лодочному месторождениям. Они оцениваются примерно в 24, 14 и 4,3 миллиарда рублей соответственно.

По словам заместителя руководителя "Роснедр" Игоря Плесовских, при текущих объемах геологоразведочных работ невозможно открыть средние и крупные скопления нефти.

Также он добавил, что последние месторождения – это остатки резерва Советского Союза, и в настоящее время нет таких скоплений, на базе которых можно строить градообразующие предприятия и создавать нефтяные районы.