Московский НПЗ 21 сентября начнет ремонт отдельных установок

Московский нефтеперерабатывающий завод закрывается на капитальный ремонт. Работы продлятся около полутора месяцев. В связи с этим водители опасаются возможного дефицита бензина, а за ним и скачка цен на топливо

На московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) 21 сентября 2012 года начнется плановый ремонт отдельных установок, который продлится в течение двух месяцев, информирует пресс-служба компании "Газпром нефть".

Ремонтные работы на МНПЗ проводятся по предварительному согласованию с регуляторами рынка и в соответствии с установленным графиком.



"С 21 сентября на Московском НПЗ начинаются планово-ремонтные работы отдельных технологических установок, которые продлятся до 19 ноября. Во время проведения ремонтов Московский НПЗ не прекращает работу: производство нефтепродуктов не останавливается и обеспечивается в соответствии с производственным планом", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в период проведения ремонтных работ будут сформированы необходимые резервные запасы нефтепродуктов для обеспечения потребностей рынка Московского региона.

Некоторые аналитики уже опасаются, что остановка работы МНПЗ может вызвать резкий рост цен на нефтепродукты.

Отметим, Московский нефтеперерабатывающий завод в первом полугодии 2012 года заработал 2,9 миллиарда рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета.