14 сентября 2012, 14:59

Экономика

Нефтяники обеспечат Москву бензином по поручению Минэнерго

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский нефтеперерабатывающий завод 21 сентября останавливает несколько своих установок на ремонт. В связи с этим Министерство энергетики России поручило нефтяным компаниям компенсировать снижение объемов производства НПЗ и обеспечить московский регион топливом в должном объеме.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента переработки нефти и газа Минэнерго Алексея Заитова, московский завод не первый раз снижает производительность из-за ремонта, и кризиса удастся избежать.

Ремонт отдельных установок продлится до 19 ноября. "Газпром-нефть" будет использовать резервы Ярославского и Омского заводов, а если и их не хватит, то компания решит проблему закупкой ГСМ у других производителей.

Как отметил Заитов, в стране наблюдается стабильная ситуация с обеспечением топливом. Исключение составляет московский регион – из-за большого количества потребителей, и Сибирь – из-за труднодоступности некоторых районов.

нефть заправочные станции Газпром

