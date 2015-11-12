Форма поиска по сайту

12 ноября 2015, 16:48

Экономика

Курс доллара превысил 66 рублей, курс евро – 71 рубль

Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 66 рублей впервые с 2 октября.

Кроме того, впервые за 10 дней европейская валюта превысила 71 рубль.

Рубль дешевеет вслед за нефтью. Сегодня стоимость барреля нефти марки Brent на торгах лондонской биржи упал на 1,03 процента – до 45,34 доллара.

"Пятница 13-е станет для рубля днем падения, и дата здесь не имеет к этому никакого отношения. Дело в том, что цены на энергоносители, прежде всего на нефть, продолжают снижаться. И рубль идет вслед за ними.

А в четверг вечером в Америке будут опубликованы данные по запасам нефти. Если запасы показывают рост, то есть на рынке мы наблюдаем избыток нефти, цена на товар начинает идти вниз. Соответственно, и рубль пойдет вниз", – отмечает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков.

