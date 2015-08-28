Спрос на покупку нежилых городских помещений вырос в августе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Из-за колебаний курсов валют вырос спрос на нежилые помещения, которые продает город. Об этом накануне сообщил столичный департамент по конкурентной политике.

Заместитель руководителя департамента по конкурентной политике Александр Лукин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что еще повлияло на активность покупателей.

"С начала августа действительно было зафиксировано увеличение интереса к объектам, выставленным на торги городом. Это связано с несколькими факторами. Это сезонный спрос, люди начали выходить из отпусков, а также большое количество предложений, широкая номенклатура, которую предлагает город. Сейчас на инвестиционном городском портале свыше трех тысяч объектов.

Бизнесмены стали чаще покупать нежилые городские помещения

Это машиноместа, квартиры, первичное и вторичное жилье, объекты нежилого фонда. Валютные колебания заставляют людей обратить внимание на надежный актив – недвижимость. Сейчас достаточно интересный момент, чтобы вложить в нее свои средства", – пояснил он.

Лукин добавил, что при сдаче городской недвижимости в аренду ее стоимость рассчитывается в рублях.

Отметим, сейчас власти готовы продать 87 объектов площадью от 5 до 650 квадратных метров и сдать в аренду около 300 помещений площадью от 16 до 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные власти выставили на торги жилые помещения в десяти округах. Город предлагает 44 квартиры, одну комнату и доли в трех жилых помещениях. В прошлом году город реализовал 17 квартир, а за восемь месяцев 2015 года эта цифра увеличилась в три раза.

Большинство москвичей считает жилплощадь одним из средств долгосрочного инвестирования. Город предлагает им недвижимость общей площадью от 22,9 до 57,9 квадратных метров стоимостью от 4,2 до 12,6 миллиона рублей.

От реализации жилищных объектов город за пять месяцев город получил 2,4 миллиарда рублей.