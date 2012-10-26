Главным редактором телеканала "Россия 24" стал Евгений Бекасов

Фото: vesti.ru

Главным редактором телеканала "Россия 24" назначен Евгений Бекасов. На этом посту он сменил заместителя гендиректора ВГТРК Дмитрия Медникова, который теперь будет отвечать за все информационное вещание.

В ближайшее время Бекасов намерен сформировать стратегию дальнейшего развития канала, сообщает "Вести.ру".

Медников, ранее занимавший должность главного редактора телеканала, будет заниматься координацией информационного вещания, отметил генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

Информационное вещание ВГТРК обеспечивают телеканалы "Россия 1", "Россия 2", "Россия 24", "Россия Культура", а также региональные ГТРК (в том числе, "Москва 24").

Евгений Бекасов родился в 1980 году. В 2006 году он запускал телеканал "Вести 24" (сейчас - "Россия 24"), а в 2011 году в качестве генерального продюсера участвовал в запуске телеканала "Москва 24".