От "Теплого Стана" отправился новый автобусный маршрут "Москва-Падерборн"

Фото: m24.ru / Михаил Сипко

Сегодня из Москвы в немецкий город Падерборн отправился первый автобус по новому маршруту "Москва-Падерборн". С 29 ноября 2015 года рейс станет регулярным и будет отправляться каждое воскресенье в 22:15 с автостанции "Теплый Стан". Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Стоимость проезда на данном рейсе составит 9,8 тысяч рублей, 7,8 тысяч рублей для взрослых, для детей до 12 лет, 4,9 тысяч рублей для детей до 5 лет. Студентам, инвалидам 1 и 2 групп, пенсионерам (при условии предоставления действующего удостоверения) и группам от 6 человек предоставляется скидка 10%.