Испытания "айфона на рельсах" пройдут летом 2015 года

Фото: ОКБ "Атом"

Испытания нового низкопольного трамвая R1, который называют "айфоном на рельсах", могут пройти уже летом 2015 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя гендиректора Уралвагонзавода Алексея Жарича.

"Сейчас начнется сертификация, мы создадим опытный образец трамвая. Летом он будет готов для испытаний, если Мосгортранс позволит, то в Москве. Если не получится, то в Екатеринбурге. Однако предварительно мы договорились, что все же в столице", - отметил Жарич.

Напомним, ранее в Москву доставили первый инновационный низкопольный трамвай R1 (Russia One). Его представят на выставке общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс-2014", которая пройдет с 29 октября по 1 ноября на ВДНХ.

Новый трамвай – это совместная разработка ОКБ "Атом" и "УралТрансМаш" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод"). Главной его особенностью стал инновационный дизайн. "Лейтмотивом в конструировании формы R1 стал черный уральский самоцвет в стальной оправе, зеркальная поверхность которого в буквальном смысле отражает в себе город, становясь его неотъемлемой частью", - говорится в описании проекта. При отделке салона трамвая использовались дерево, металл и сукно. При этом для безопасности пассажиров здесь установлены антибактериальные поручни с медным оттенком.

Вместимость такого трамвая составляет 250-270 человек при наличии 28-57 сидячих мест. Стоит отметить, что модульная конструкция кузова позволяет менять конфигурацию салона увеличивая или уменьшая количество сидячих мест. Максимальная скорость, которую может развить трамвай составляет 50 км/ч, а срок службы – 25-30 лет. Для сравнения скорость обычного трамвая в среднем составляет 24 км/ч.

Ранее сотрудник опытно-конструкторского бюро "Атом" рассказал M24.ru, что трамвай, прозванный "айфоном на рельсах", может появиться и на дорогах Москвы. "Переговоры с московским правительством пока находятся только в начальной стадии. Мы планируем, что наши трамваи появятся на дорогах Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года, в дальнейшем мы планируем развиваться не только в России, но и на международной арене", - сказал собеседник M24.ru.

Напомним, власти Москвы уже закупили 120 трамваев нового поколения совместного производства компании "PESA" и российской корпорации "Уралвагонзавод". 70 из них поставят на рельсы до конца этого года, остальные будут введены в эксплуатацию в 2015 году. В ходе испытаний в Москве трамвая нового поколения, который следует по маршруту №6, не зафиксировано ни одного сбоя.