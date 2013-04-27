Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2013, 23:03

Транспорт

Новая трасса позволит добираться до Санкт-Петербурга за восемь часов

Новая трасса позволит добираться до Санкт-Петербурга за восемь часов

Новая федеральная трасса позволит доехать до Санкт-Петербурга за восемь часов. При этом трасса станет платной. В настоящее время подходит к концу возведение моста.

Результатом стройки должна стать дорога европейского уровня - именно такую задачу поставили перед подрядчиками. Строители заверяют, что по мосту можно будет ездить со скоростью 150 километров в час.

Предполагаемый срок сдачи объекта - сентябрь 2014 года.

Однако автомобили пустят не раньше, чем закончат весь участок с 15-го по 58-ой километр трассы. Там предстоит возвести еще четыре моста и 34 путепровода.

наземный транспорт платная дорога Санкт-Петербург трассы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика