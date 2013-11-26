Форма поиска по сайту

26 ноября 2013, 19:12

Транспорт

Более миллиона пассажиров ежедневно перевозят по "выделенкам"

Фото: ИТАР-ТАСС

Наземный общественный транспорт столицы ежедневно перевозит более одного миллиона пассажиров по выделенным полосам, сообщает информационный центр правительства Москвы со ссылкой на заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

В настоящий момент в городе насчитывается 272 километра "выделенок".

Напомним, что первая "выделенка" появилась на Волоколамском шоссе в июле 2009 года. К 2015 году протяженность выделенных полос увеличится на 84 километра.

При этом четыре выделенных полосы появится в городе до конца текущего года. Большая Дорогомиловская улица (направление в центр, на всем протяжении); Люблинская улица (от проектируемого пр. №5396 до Волгоградского проспекта); Проспект Маршала Жукова – Звенигородское шоссе (от Крылатской улицы до улицы 1905 года); Дмитровское шоссе.

Также планируется соединить выделенными полосами столицу и область. "Выделенки" будут продлены до Химок, Балашихи, Лыткарина и Немчинова.

Сюжет: Выделенные полосы на дорогах Москвы
наземный транспорт пассажиропоток выделенные полосы Максим Ликcутов

