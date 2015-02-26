Форма поиска по сайту

26 февраля 2015, 14:20

Транспорт

Одобрен проект скоростного трамвая от метро "Пражская" до Бирюлево

Фото: M24.ru

Cтоличные власти одобрили проект строительства линии скоростного трамвая от станции метро "Пражская" до Восточного Бирюлева и 6-го микрорайона Загорья.

Скоростная трамвайная линия пройдет от метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и захватит часть района Бирюлево Восточное. Всего на маршруте появятся 10 остановок – пять в Чертанове и пять в Бирюлеве. Трамваи будут курсировать по улицам Красного Маяка и Подольских Курсантов.

"Мосгорсправка": Трамвай нового поколения в Бирюлеве

Линия пересечет Курское направление МЖД и выйдет в Бирюлево, где протянется до пересечения с Харьковской улицей, затем – вдоль Элеваторной до пересечения с улицей Бирюлевская.

Общая протяженность маршрута составит 8,2 километра. Для стоянки и техобслуживания трамваев построят две площадки. Депо планируется построить на территории промзоны.

Ссылки по теме


Введение нового участка трамвайной линии улучшит транспортное обслуживание района Бирюлево Западное и жилой застройки вдоль Элеваторной улицы. Пассажиры смогут быстрее добираться до метро "Пражская". Планируется, что после реализации проекта время поездки до метро сократится на 10-15 минут.

Ранее проект планировки одобрили на публичных слушаниях в трех районах: в Центральном и Южном Чертанове и Восточном Бирюлеве.

Однако большинство жителей Западного Бирюлева высказались против строительства линии трамвая в своем районе. По этой причине из проекта исключили участок трамвайной линии по Востряковскому и Булатниковскому проездам и Харьковской улице.

наземный транспорт проекты трамваи Бирюлево

