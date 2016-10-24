Более 100 автобусов нелегальных перевозчиков арестовали за неделю

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Автобусы 26 нелегальных перевозчиков, работавших на маршрутах между Москвой и областью, были арестованы за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Более 100 транспортных средств были изъяты у предпринимателей.

Нелегальные автобусы на городских улицах ищут специалисты ГКУ "Организатор перевозок". Они проверяют наличие у перевозчика карты маршрута, подтверждающей право работы на направлении. Если у компании нет такого документа, то ей грозит штраф – до 300 тысяч рублей. Автобусы в этом случае изымают и отправляют на штраф-стоянку. Ежедневно в городе арестовывают примерно по 20 таких транспортных средств.

С 17 по 23 октября власти пресекли деятельность следующих компаний:

- ООО "Магистраль";

- ООО "Транс-Вей";

- ООО "Элекс-Полюс Л"

- ООО "Альфа Мобил";

- ООО "Автотранссервис";

- ООО "Лыткаринотрансавто";

- ООО "ФСВ-Бизнес";

- ООО "Шадис авто";

- ООО "Попутчик";

- ООО "СК Транс";

- ООО "транспорт 21 век";

- ООО "8-й таксомоторный парк";

- ООО "Альянс СВ";

- ООО "Вернисажный ЛТД";

- ООО "Легионавтотранс";

- ООО "Регион-Транс авто";

- ООО "Трансавтопрестиж";

- ИП Никулина В.И.;

- ИП Царев И.А.;

- ООО "Автотранссервис-3";

- ООО "Автотрэвэл";

- ООО "Автолегион";

- ООО "Автотрэвэл +";

- ООО "Готовый стиль".

По данным "Организатора перевозок" транспортные средства, работающие нелегально, в восемь раз чаще становятся участниками аварий. Водители в таких компаниях стараются сделать больше рейсов и не следят за самочувствием. Техническое состояние нелегальных автобусов никто не контролирует, они не адаптированы для маломобильных пассажиров. Кроме того, перевозчики не только не предоставляют льготы пассажирам, но и меняют тарифы иногда даже в течение дня.