Более 100 автобусов нелегальных перевозчиков арестовали за неделю

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Автобусы 26 нелегальных перевозчиков, работавших на маршрутах между Москвой и областью, были арестованы за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Более 100 транспортных средств были изъяты у предпринимателей.
Нелегальные автобусы на городских улицах ищут специалисты ГКУ "Организатор перевозок". Они проверяют наличие у перевозчика карты маршрута, подтверждающей право работы на направлении. Если у компании нет такого документа, то ей грозит штраф – до 300 тысяч рублей. Автобусы в этом случае изымают и отправляют на штраф-стоянку. Ежедневно в городе арестовывают примерно по 20 таких транспортных средств.
С 17 по 23 октября власти пресекли деятельность следующих компаний:
- ООО "Магистраль";
- ООО "Транс-Вей";
- ООО "Элекс-Полюс Л"
- ООО "Альфа Мобил";
- ООО "Автотранссервис";
- ООО "Лыткаринотрансавто";
- ООО "ФСВ-Бизнес";
- ООО "Шадис авто";
- ООО "Попутчик";
- ООО "СК Транс";
- ООО "транспорт 21 век";
- ООО "8-й таксомоторный парк";
- ООО "Альянс СВ";
- ООО "Вернисажный ЛТД";
- ООО "Легионавтотранс";
- ООО "Регион-Транс авто";
- ООО "Трансавтопрестиж";
- ИП Никулина В.И.;
- ИП Царев И.А.;
- ООО "Автотранссервис-3";
- ООО "Автотрэвэл";
- ООО "Автолегион";
- ООО "Автотрэвэл +";
- ООО "Готовый стиль".
По данным "Организатора перевозок" транспортные средства, работающие нелегально, в восемь раз чаще становятся участниками аварий. Водители в таких компаниях стараются сделать больше рейсов и не следят за самочувствием. Техническое состояние нелегальных автобусов никто не контролирует, они не адаптированы для маломобильных пассажиров. Кроме того, перевозчики не только не предоставляют льготы пассажирам, но и меняют тарифы иногда даже в течение дня.
Пассажиры могут пожаловаться на работу нелегального перевозчика по телефону контакт-центра "Московский транспорт" +7 (495) 539-5454 или 3210 для абонентов мобильных сетей. Кроме того, можно оставить сообщение transport.mos.ru.