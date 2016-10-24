Форма поиска по сайту

24 октября 2016, 12:56

Транспорт

Более 100 автобусов нелегальных перевозчиков арестовали за неделю

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Автобусы 26 нелегальных перевозчиков, работавших на маршрутах между Москвой и областью, были арестованы за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба департамента транспорта. Более 100 транспортных средств были изъяты у предпринимателей.

Нелегальные автобусы на городских улицах ищут специалисты ГКУ "Организатор перевозок". Они проверяют наличие у перевозчика карты маршрута, подтверждающей право работы на направлении. Если у компании нет такого документа, то ей грозит штраф – до 300 тысяч рублей. Автобусы в этом случае изымают и отправляют на штраф-стоянку. Ежедневно в городе арестовывают примерно по 20 таких транспортных средств.

С 17 по 23 октября власти пресекли деятельность следующих компаний:

- ООО "Магистраль";
- ООО "Транс-Вей";
- ООО "Элекс-Полюс Л"
- ООО "Альфа Мобил";
- ООО "Автотранссервис";
- ООО "Лыткаринотрансавто";
- ООО "ФСВ-Бизнес";
- ООО "Шадис авто";
- ООО "Попутчик";
- ООО "СК Транс";
- ООО "транспорт 21 век";
- ООО "8-й таксомоторный парк";
- ООО "Альянс СВ";
- ООО "Вернисажный ЛТД";
- ООО "Легионавтотранс";
- ООО "Регион-Транс авто";
- ООО "Трансавтопрестиж";
- ИП Никулина В.И.;
- ИП Царев И.А.;
- ООО "Автотранссервис-3";
- ООО "Автотрэвэл";
- ООО "Автолегион";
- ООО "Автотрэвэл +";
- ООО "Готовый стиль".

По данным "Организатора перевозок" транспортные средства, работающие нелегально, в восемь раз чаще становятся участниками аварий. Водители в таких компаниях стараются сделать больше рейсов и не следят за самочувствием. Техническое состояние нелегальных автобусов никто не контролирует, они не адаптированы для маломобильных пассажиров. Кроме того, перевозчики не только не предоставляют льготы пассажирам, но и меняют тарифы иногда даже в течение дня.

Пассажиры могут самостоятельно отличить легальный автобус, от работающего без разрешения. В салоне транспортного средства должна быть обозначена стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны. Если такой информации нет, перевозчик может быть нелегальным. Кроме того, водитель автобуса обязательно должен давать билет после оплаты проезда.

Пассажиры могут пожаловаться на работу нелегального перевозчика по телефону контакт-центра "Московский транспорт" +7 (495) 539-5454 или 3210 для абонентов мобильных сетей. Кроме того, можно оставить сообщение transport.mos.ru.

