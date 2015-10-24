Парад троллейбусов: где смотреть и чем заняться

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В субботу, 24 октября в столице пройдет традиционный парад троллейбусов. Горожанам продемонстрируют ретро-транспорт и современную технику с тематическим оформлением. О том, какую роль сыграли троллейбусы в городской транспортной системе, и на что стоит обратить внимание во время парада, читайте в материале m24.ru.

Что такое парад троллейбусов

В столице ежегодно проходят мероприятия, посвященные городскому общественному транспорту. Так, в апреле на улицы города вышли одни из первых советских трамваев, в мае пассажиры столичной подземки посетили выставку ретро-поездов, а в августе по городу проехали колонны старинных автобусов.

Праздник московского троллейбуса

Осенью, ближе к дате запуска первой московской троллейбусной линии (15 ноября 1933 года) в столице проводят праздник, посвященный этому виду электротранспорта. В параде принимает участие ретро-техника разных эпох. Впервые колонна советских троллейбусов прошла по городу в 2013 году, в честь 80 лет службы усатого транспорта на улицах города.

Что можно будет увидеть на параде

В этом году главной "звездой" мероприятия станет единственный в мире экземпляр троллейбуса ЯТБ-1, выпущенный еще в 30-х годах прошлого века. Эту модель в столице представят впервые.

Фото: пресс-служба Мосгортранса

Как сообщали в ГУП "Мосгортранс" ЯТБ-1 доставят в Москву из Петербурга специально для участия в мероприятии.

Модель выпускалась на Ярославском автомобильном заводе в 1936–1937 годах. На столичных маршрутах они проработали до конца 40-х годов прошлого века. Перед началом Великой Отечественной войны в Москве насчитывалось более 500 троллейбусов ЯТБ-1.

Стоит обратить внимание и на традиционных участников парада. Третий год подряд в мероприятии будет участвовать МТБ-82Д – советский высокопольный троллейбус средней вместимости. Его выпускали с 1946 по 1961 год, причем до 1951 года модель собирали в Подмосковье, затем производство перенесли в Ставропольский край.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Эта модель – также одна из главных знаменитостей парада, ведь аббревиатура МТБ означает "Московский троллейбус".

Полное число выпущенных машин МТБ превышает пять тысяч. В 1950-х годах они были главными троллейбусами на улицах советских городов, но списали машины уже на рубеже 60–70 годов XX века.

Кроме того, на параде можно будет познакомиться со следующими моделями ретро-транспорта:



СВАРЗ ТБЭС-ВСХВ (1957 год выпуска, производился в Москве);

СВАРЗ-МТБЭС (1963 год выпуска, производился в Москве);

ЗиУ-5 (1961 год выпуска);

ЗиУ-9 (1980 год выпуска).

Где смотреть на парад

Рассмотреть старинные троллейбусы можно с тротуаров по маршруту следования колонны или на выставке, которая откроется на Фрунзенской набережной после парада. Парад ретро-техники пройдет от Филевского автобусно-троллейбусного парка по Кутузовскому проспекту, затем выйдет на Новый Арбат и повернет на Садовое кольцо. После чего колонна проследует на Комсомольский проспект, проедет Лужники и выстроится для экспозиции на Фрунзенской набережной.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Чем заняться на троллейбусной экспозиции

Выставка на Фрунзенской набережной продлится с 12.00 до 15.00. Троллейбусы выстроятся на участке от Крымского моста до улицы Тимура Фрунзе.

Чтобы посетители могли оценить каждый экспонат по достоинству рядом с троллейбусами будут находиться сотрудники Мосгортранса, они расскажут интересные факты о представленных машинах. В каждый троллейбус можно будет зайти и посидеть в салоне.

Для полного погружения в ретро-атмосферу гостей развлекут актеры в исторических костюмах.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Самые азартные участники мероприятия смогут принять участие в конкурсах на главной сцене праздника и получить памятные призы и подарки.

История московского троллейбуса

Первый троллейбус в мире был создан в 1882 году Вернером фон Сименсом, основателем одноименной фирмы. Его "Электромот" выглядел как переделанная конная повозка типа "шаробан" с электромоторчиком, от которого шел провод к восьмиколесной тележке, ездившей сверху по проводам. Протяженность первой в мире линии троллейбуса составляла целых 540 метров, а расстояние между контактными проводами было таким маленьким, а их натяжение — таким слабым, что от сильного ветра они перехлестывались, вызывая замыкание. Но уже в 1909 году Троллейбусы оснастили привычными нашему глазу усами с роликами на концах.

В России на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков больше внимания уделяли развитию трамваев, а троллейбусы предлагалось использовать там, где проложить пути было не возможно – на узких улицах или на дорогах большим движением.

Регулярное троллейбусное сообщение открылось в Москве 15 ноября 1933 года. Первая линия пролегала от Белорусского вокзала до села Всехсвятское (ныне ‒ район Сокол).

Фото: m24.ru/Евгения Сомолянская

Первый советский троллейбус назывался "ЛК-1" и полностью производился на территории СССР. Длина его кузова составляла девять метров, ширина – 2,3 метра, а вес – 8,6 тонн. У машины был деревянный каркас с металлической обшивкой. Средняя скорость на маршруте составляла 36 километров в час, максимальная – 50 километров час. В салоне имелось 37 мягких мест для сидения с подогревом, зеркала, никелированные поручни и сетки для багажа. Двери открывались и закрывались вручную.

Отметим, что вскоре в столице появились и двухэтажные троллейбусы. Они пользовались огромной популярностью среди туристов и вызывали недовольство у москвичей – вторые этажи машин всегда были переполнены. В итоге конструкция даблдекера была признана неудачной по множетсву причин, в городе недолгое время курсировали всего 11 двухэтажных усачей, потом списали и их.

Пик перевозок троллейбусами приходится на период с 1972 по 1990 годы. Тогда в столице ежегодно троллейбусом пользовались от 900 миллионов до 1 миллиарда пассажиров.

Современный троллейбус

Сегодня в столице действуют 83 троллейбусных маршрута. Каждый день на городские линии выходят более 1200 троллейбусов, которые в рабочие дни перевозят свыше 1,1 миллиона пассажиров.

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Все городские машины сейчас современные, низкопольные и оборудованы кондиционерами.

В этом году в столице первые тематические троллейбусы, которые также представят на параде. С сентября на улицы Москвы вышли три транспортных средства, посвященные известным писателям – Сергею Есенину, Владимиру Маяковскому и Константину Паустовскому.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Троллейбусы курсируют по Садовому кольцу. Пассажиры смогут в них прослушать информацию о жизни известных людей и их творчестве.

В прошлом году в городе также ходили интересные машины. Уличные художники разрисовали троллейбусы маршрута "Бк", они курсировали по Садовому кольцу в течение месяца.

Отметим, что история троллейбуса в столице подходит к концу. Со следующего года столичные власти начнут рассматривать возможность замены усачей на электробусы, которые уже хорошо показали себя в городских испытаниях без пассажиров.

Прежде всего троллейбусные маршруты начнут снимать в центре города.

Троллейбусы в других городах мира

Москва считается мировой столицей троллейбусного транспорта. В большинстве стран мира их маршруты уже давно закрыты. Свою историю и в Европе и в Азии троллейбусы заканчивали в 70–80 годах прошлого века. Однако кое-где этот вид транспорта до сих пор активно используется.

Вторым городом мира по развитости троллейбусных сетей считается Минск. Там эксплуатируется 65 маршрутов, которые обслуживают 1012 троллейбусов.

А вот в Узбекистане троллейбусы служат не для внутригородских перевозок, а для междугородних. Единственный действующий маршрут в городе Ургенч перевозит пассажиров до соседнего города Хивы. Линия была открыта в 1997 году и ее протяженность составляет 36,3 километра.

Крымский междугородний троллейбус Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Европе троллейбусы практически вымерли, но кое-где усачи все-же завоевали себе весьма прочные позиции. Например, в Зальцбурге их сеть была запущена в 1940 году, заменив трамвайные маршруты. Сейчас в городе 11 троллейбусных линий общей протяженностью 146 километров. Некоторые маршруты уходят далеко в пригороды. Кстати, на троллейбусе можно доехать и до зальцбургского аэропорта Flughafen Salzburg.

Усатый электротранспорт оказался весьма популярным в Китае. Там троллейбусные маршруты есть в 27 городах, включая Пекин и Шанхай. В последнем эксплуатируется самая старая в мире сеть – ей уже более 100 лет.

В столице Китая действует 16 троллейбусных и полутроллейбусных маршрутов протяженностью 214 километров, из них только 132 километра электрифицированы (снабжены проводами). Остальное расстояние троллейбусы проходят на автономном ходу.