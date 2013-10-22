В Москве появится Единый билет для проезда в метро и на МКЖД

В столице появится Единый билет для проезда в метро и на МКЖД

В Москве введут Единый билет для проезда в метро и на Московской кольцевой железной дороге. Новая система будет введена в строй к 2015 году.

Стоимость поездки на МКЖД будет равна стоимости проезда в метро независимо от расстояния, которое нужно проехать пассажиру. Принцип работы новой системы напоминает "Тройку".

Планируется, что с 2015 года дополнительным транспортно-пересадочным контуром воспользуются более 250 миллионов пассажиров. К этому времени на Малом кольце построят более 30 остановок.

С сентября этого года некоторые пригородные билеты приравняли к проездным документам метро. Эта мера позволила увеличить пассажиропоток.

Напомним, что с 20 сентября на транспортную карту "Тройка" можно записать любой бумажный билет действующего тарифного меню - "Единый", "90 минут" и ТАТ. Теперь все нужные билеты пассажиры могут хранить на одном

носителе.

Последнее изменение тарифов на проезд в общественном транспорте в Москве произошло 1 августа, когда для жителей присоединенных территорий выпустили специальные билеты, позволяющие сэкономить при поездке в "старую Москву".

К концу этого года проездной, аналогичный "Тройке", будет введен в Подмосковье.

Московская кольцевая железная дорога после реконструкции превратится в наземный аналог метро. Она будет введена в эксплуатацию в первом полугодии 2015 года.