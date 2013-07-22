Жители Подмосковья будут следить за движением автобусов со смартфонов

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В понедельник, 22 июля, Минтранс Московской области и компания "Яндекс" запустили совместный сервис по информированию пассажиров о движении подмосковных автобусов. Он заработал на интерактивном ресурсе Яндекс.Карты в мобильном приложении на платформах iOS и Android.

В рамках пилотного проекта сервис отображает информацию, передаваемую от основного подмосковного перевозчика ГУП МО "Мострансавто". Каждые 30 секунд на сервер Яндекса с сервера Мострансавто передаются обобщенные данные о движении автобусов на маршрутах, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

Отмечается, что система позволяет достаточно точно прогнозировать время прибытия автобуса на конкретный остановочный пункт с учетом транспортной ситуации.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом нужно зайти в Яндекс.Карты, затем путем увеличения масштаба карты выбирать необходимый район и найти нужные остановочные пункты общественного транспорта. При нажатии на значок остановки появляется карточка, с информацией о том, через какое время сюда придет автобус.

Для включения отображения остановок и автобусов на карте нужно зайти в меню "Слои" и включить опции "Остановки" и "Общественный транспорт". Объекты начинают отображаться на двух наиболее крупных масштабах карты. Прогноз времени прибытия работает как в iOS, так и в Android, а отображение автобусов на дорогах в реальном времени пока что - только в iOS.